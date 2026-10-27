Cryptomiljardair Van der Velde neemt koppositie Quote 500 over

AMSTERDAM (ANP) - Cryptomiljardair Jean-Louis van der Velde onttroont Charlene de Carvalho-Heineken als rijkste Nederlander. In de dinsdag verschenen nieuwe editie van rijkenlijst Quote 500 wordt het vermogen van de 62-jarige geschat op 26 miljard euro. Daarmee is hij twee keer zo rijk als de Heineken-erfgename, die jarenlang de eerste plaats innam.

Van der Velde is de oprichter van cryptobedrijf Tether, bekend van de gelijknamige zogenoemde stablecoin, en cryptohandelsplatform Bitfinex. Volgens zakenblad Quote dankt hij zijn vermogen vooral aan Tether, waarin hij naar verluidt een groot belang heeft.

Quote had Van der Velde al langer in het vizier, maar hij haalde de rijkenlijst nooit. Dat kwam niet door zijn vermogen, maar door de vraag of hij nog wel Nederlander is. Van der Velde emigreerde al in de jaren tachtig naar Taiwan en vergaarde zijn fortuin in Azië. Quote zegt inmiddels bevestigd te hebben gekregen dat Van der Velde nog steeds Nederlander is.

Biermagnaat

Van der Velde komt ook in andere rijkenlijsten voor. Zakentijdschrift Forbes schatte zijn vermogen eerder op 38 miljard dollar, persbureau Bloomberg op zo'n 16 miljard.

Het is voor het eerst sinds 2012 dat Quote De Carvalho-Heineken niet meer als rijkste Nederlander ziet. In dat jaar nam de dochter van biermagnaat Freddy Heineken voor het eerst de topplek in. Dat dankte zij toen aan een nieuwe samenstelling van de rijkenlijst. Quote had toen alle families uit de lijst verwijderd en op een aparte lijst gezet. Later heeft ze ook nog enkele jaren op een zelfstandige lijst voor rijkste Nederlanders in het buitenland gestaan.

Record

De inmiddels 72-jarige De Carvalho-Heineken staat met 13 miljard euro nu op plek twee. Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg (92) is derde met 6,9 miljard. De rijkste BN'er is John de Mol, op plek 23 met 2,1 miljard. De rijkste familie blijft C&A-familie Brenninkmeijer met 22,5 miljard euro.

De Quote 500 heeft dit jaar nog een opmerkelijke nieuwkomer. Pim de Witte, oprichter van AI-bedrijf General Intuition, is met 1,1 miljard binnengekomen op plek 49. Met 31 jaar is hij volgens Quote de jongste Nederlandse miljardair ooit. Het jongste Quote 500-lid blijft Max Verstappen, op plek 224 met 310 miljoen euro. Hij is nu 29 jaar.

Quote becijfert verder dat het gezamenlijk vermogen van de 500 rijkste Nederlanders dik 10 procent is gegroeid tot een record van ruim 300 miljard euro. Om in de lijst te staan moet je een vermogen hebben van minstens 140 miljoen euro. De ondergrens bleef even hoog als in 2025.