DEN HAAG (ANP) - Datacenters verbruikten vorig jaar 5 procent van alle elektriciteit in Nederland, tegenover 4,6 procent een jaar eerder. In totaal ging het om ruim 5600 gigawattuur. Nederland heeft daarmee na Ierland het hoogste aandeel elektriciteitsverbruik door datacenters binnen de Europese Unie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging van het verbruik komt vooral door grote datacenters. Nederland telt ongeveer tweehonderd datacenters, waarvan zo'n vijftig jaarlijks minstens 10 gigawattuur elektriciteit verbruiken. Deze grote datacenters zijn samen verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van het totale verbruik van alle datacenters.

Hoewel het aantal datacenters de afgelopen jaren weinig is veranderd, blijft de elektriciteitsconsumptie wel stijgen. In totaal gebruikten datacenters vorig jaar 12 procent meer energie dan het jaar daarvoor. Volgens het CBS zijn verschillende verklaringen mogelijk, zoals de aanschaf van extra computers door datacenters of het upgraden van bestaande systemen.

Netbeheerder TenneT verwacht dat datacenters in 2030 verantwoordelijk zullen zijn voor 10 tot 15 procent van het Nederlandse stroomverbruik, meldde de NOS een paar maanden geleden. Bedrijven, instellingen en woonwijken komen nu al op wachtlijsten terecht door het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet.