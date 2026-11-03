De kat wordt ouder en deze drie signalen zien baasjes snel aan voor ouderdom

Als een kat ouder wordt, merken we dit aan kleine veranderingen. Meer drinken, gewichtsverlies en/of een doffe vacht. Vaak nemen we aan dat dit erbij hoort, maar het kunnen ook symptomen zijn van een onderliggend probleem. Veel katten boven een bepaalde leeftijd krijgen namelijk te maken met gezondheidsproblemen en dit zijn symptomen die huisdiereneigenaren makkelijk verwarren met ouderdom.

Signalen die elkaar kunnen overlappen

Er is heel wat onderzoek gedaan naar de gezondheid van katten, in relatie tot de leeftijd. Zo toont het deskonderzoek van PetSecur bijvoorbeeld aan dat chronische nierziekte veel voorkomt bij oudere katten. Dit gaat gepaard met signalen zoals meer drinken, gewichtsverlies en een doffe vacht. Hoewel deze symptomen niet betekenen dat een kat nierproblemen heeft, is het wel een reden om verder te kijken. De oorzaak ligt bij de meeste oudere katten niet alleen bij de leeftijd, want de kans is groot dat er een onderliggend probleem meespeelt.

Hetzelfde deskonderzoek laat ook zien dat ongeveer 21% van de onderzochte katten last heeft van gebitsproblemen. Dit is een van de maatstaven waar dierenartsen op letten bij het beoordelen van de gezondheid van een dier.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze onderzoeksresultaten afkomstig zijn uit diverse bronnen, waaronder het Royal Veterinary College, VetCompass, het LICG en de WSAVA. De genoemde bevindingen gaan dus niet specifiek over Nederlandse katten. Het onderzoek laat echter wel zien dat symptomen die in eerste instantie worden toegeschreven aan de ouderdom, wel degelijk een andere oorzaak kunnen hebben.

Veelvoorkomende symptomen bij oudere katten

Juist de drie signalen waarvan we in eerste instantie denken dat ze met de ouderdom te maken hebben, zijn volgens het onderzoek van PetSecur een goede reden om je kat te laten onderzoeken door de dierenarts. Gewichtsverlies kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van ouderdom, maar het kan ook komen door een chronische nierziekte of een andere aandoening.

Een dierenartsbezoek kan meer duidelijkheid geven en (indien nodig) je katje voorzien van medische ondersteuning. Merk je dat je kat vaker of meer gaat drinken, afvalt en/of een slechte vacht krijgt, dan is het verstandig om een controleafspraak te maken.

Je kat op tijd verzekeren

Als je een huisdierenverzekering wilt afsluiten voor het dekken van de medische kosten, is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te doen en als je katje (nog) gezond is. Klachten die namelijk al aanwezig zijn voordat je een huisdierenverzekering afsluit, vallen buiten de dekking. Wacht dus niet totdat je kat begint af te vallen of vaker moet plassen, zelfs als je denkt dat dit eigenlijk alleen te maken heeft met het ouder worden.

Het eigen risico en het vergoedingspercentage