DeGiro: aandelen SpaceX direct in trek bij Nederlandse beleggers

AMSTERDAM (ANP) - De beursgang van SpaceX trok veel aandacht van Nederlandse beleggers. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was in de eerste vijf handelsdagen direct het meest verhandelde aandeel onder beleggers uit Nederland op handelsplatform DeGiro. Dat stelt de broker op basis van een analyse van ruim 1,1 miljoen Nederlandse beleggers.

In Nederland werden in de eerste vijf handelsdagen bijna 60.000 transacties geregistreerd, meldt DeGiro. Het totale handelsvolume was goed voor ongeveer 128 miljoen euro in de eerste vijf dagen. Bijna tweederde daarvan waren kooporders. "De combinatie van een zeer hoge handelsactiviteit en een duidelijke koopoverhang laat zien dat beleggers actief posities hebben opgebouwd, terwijl tegelijkertijd volop werd ingespeeld op de sterke koersbewegingen in de eerste handelsdagen", stelt topman Oliver Behrens van DeGiro.

Een aandeel SpaceX werd via DeGiro negen keer vaker verhandeld dan een stukje Nvidia, het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Aandelen in het bedrijf van Musk werden dertig keer zo vaak verhandeld als die van elektrische autobouwer Tesla, dat ook in handen is van Musk.

Grootste beursgang ooit

Ook andere ruimtevaart- en satellietaandelen werden vaker verhandeld na de beursgang van SpaceX, volgens DeGiro.

De beursgang van SpaceX op 12 juni was de grootste beursgang ooit. Het bedrijf haalde 75 miljard dollar op. Aandelen gingen voor 135 dollar per stuk naar de beurs en sloten een week na de historische beursgang op 185 dollar. Het bedrijf had afgelopen vrijdag een marktwaarde van 2,4 biljoen dollar.