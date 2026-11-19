BONN (ANP/DPA) - Deutsche Telekom investeert 100 miljoen euro in het Franse AI-bedrijf Mistral, waarvan de Nederlandse chipmachinemaker ASML aandeelhouder is. Volgens het Duitse telecomconcern is de investering een eerste stap naar een strategische samenwerking met Mistral.

De investering door Deutsche Telekom verloopt via dochterbedrijf T.Capital Tech Fund. De bedrijven willen samen ondersteunende AI-diensten gaan bieden aan ondernemingen en de publieke sector in Duitsland. Deutsche Telekom zegt dat hiermee wordt voortgebouwd op eerdere investeringen in Duitse AI-infrastructuur.

In september haalde Mistral bij een financieringsronde 3 miljard euro op, waarbij ASML nog eens 400 miljoen euro in het bedrijf investeerde. Een jaar eerder nam ASML al voor 1,3 miljard euro een belang van 11 procent in Mistral, de Europese tegenhanger van bijvoorbeeld OpenAI en Anthropic. De chatbot van Mistral heet Vibe. Dat was eerder Le Chat.

Financieringsronde

Bij die financieringsronde werd Mistral gewaardeerd op 21 miljard euro, wat overigens slechts een fractie is van de waarde die Amerikaanse AI-bedrijven hebben. Zo wordt Claude-maker Anthropic bij zijn beursgang in New York op donderdag gewaardeerd op 1,5 biljoen dollar.

Deutsche Telekom zegt dat de concurrentiepositie van Europa afhangt van het vermogen om krachtige AI-technologie te ontwikkelen en dat bedrijven die technologie moeten kunnen vertrouwen. Het telecombedrijf nam in februari nog een AI-fabriek in München in gebruik en is vanwege de grote vraag die locatie aan het uitbreiden om zo de rekenkracht te vergroten. Tot de klanten behoren grote Duitse bedrijven als Siemens en Daimler Truck.