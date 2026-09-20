Dieselprijs aan Franse pomp naar record van gemiddeld 2,41 euro

PARIJS (ANP/AFP) - De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen van gemiddeld 2,41 euro per liter. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van een analyse van de brandstofprijzen van duizenden tankstations in Frankrijk die worden bijgehouden door het ministerie van Economische Zaken.

De gemiddelde prijs van benzine (Euro95) is nu 2,17 euro per liter in Frankrijk. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door de hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waarbij onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is stilgelegd na een droneaanval.

Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen, met een landelijke adviesprijs voor diesel op een record van 2,824 euro. Voor benzine is dat 2,712 euro per liter, nadat eerder in de week een record van 2,726 euro werd aangetikt. Deze prijzen worden doorgaans alleen langs snelwegen gevraagd, elders zijn de prijzen vaak lager.