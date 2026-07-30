Dsm-firmenich flink hoger op Damrak, Magnum zakt na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Dsm-firmenich ging donderdag flink omhoog op de Amsterdamse beurs na goed ontvangen resultaten van het gezondheids- en voedingsbedrijf. Het Nederlands-Zwitserse concern werd ook iets positiever over de omzetgroei in 2026. Topman Dimitri de Vreeze sprak van een goede, door volume gedreven groei in de eerste zes maanden van het jaar in alle bedrijfsonderdelen. Ook wil het bedrijf ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. Het aandeel werd 10 procent hoger gezet.

Magnum zakte ruim 2 procent na publicatie van de resultaten. De ijsfabrikant boekte meer omzet in de eerste jaarhelft dankzij het warme weer in Europa. De nettowinst daalde wel door hogere kosten en de hyperinflatie in Turkije.

De algehele stemming op het Damrak was positief, ondanks het weer opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger verklaarde "met succes een zware reeks aanvallen op Iran" te hebben uitgevoerd, als reactie op de pogingen tot raketaanvallen op Amerikaanse troepen van de dag ervoor. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 1101,52 punten. De MidKap verloor een fractie tot 1093,23 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

ING

ING won 2 procent in de AEX. De bank wist de winst in het tweede kwartaal flink op te voeren. Topman Steven van Rijswijk sprak van een "uitstekend" kwartaal. CVC steeg 2,8 procent. De investeerder zag de winst en het beheerd vermogen stijgen in de eerste jaarhelft en keert meer dividend uit. Shell klom 1,5 procent. Het olie- en gasconcern boekte afgelopen kwartaal fors meer winst dankzij de sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.

In de MidKap kelderde Pharming 20 procent. De biotechnoloog verlaagde de omzetverwachting voor het hele jaar. Air France-KLM steeg 2,5 procent. De luchtvaartcombinatie zag de winst in de eerste jaarhelft flink dalen door de verstoringen door de Iranoorlog. De daling was echter minder sterk dan gevreesd. Ook boekte KLM wel meer winst.

BAM

Vopak steeg 4,5 procent. Het tankopslagbedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen en verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar. Flitshandelaar Flow Traders en bouwer BAM wonnen 6 en 3 procent na goed ontvangen resultaten.

Arcadis daalde 1 procent. Het advies- en ingenieursbureau heeft ook het tweede ongevraagde overnamebod van zijn Canadese branchegenoot WSP Global afgewezen. Volgens het bedrijf is het bod van 4,7 miljard euro te laag.