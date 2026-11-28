FRANKFURT (ANP/DPA) - Volgend jaar worden in Duitsland naar verwachting voor het eerst meer dan 1 miljoen nieuwe volledig elektrische auto's verkocht. Dat staat in een prognose van de Duitse brancheorganisatie voor de autohandel (ZDK).

De sector verwacht volgend jaar dik 1 miljoen registraties van nieuwe elektrische auto's, tegen naar schatting 840.000 in 2026. "Het modelaanbod groeit en de overheidssubsidies voor elektrische auto's kunnen een extra prikkel zijn om te kopen", verklaart ZDK-topman Thomas Peckruhn.

Ook voor de automarkt als geheel rekent ZDK op groei, tot zo'n 3,1 miljoen wagens. Daarmee zouden er voor het eerst sinds 2019 weer meer dan 3 miljoen auto's op kenteken worden gezet. Dit jaar blijft de teller waarschijnlijk net daaronder steken.

De Duitse automarkt is veel groter dan de Nederlandse. Brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging voorspelden eerder dat de nieuwverkoop hier dit jaar uitkomt op 384.000 auto's, tegen 388.000 vorig jaar. Volgend jaar valt de verkoop waarschijnlijk terug naar 371.000 voertuigen.