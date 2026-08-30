LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Duitse minister pleit bij topoverleg tegen economische conflicten

30 aug , 15:40Zakelijk
anp300826117 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
ASHEVILLE (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil is van plan om tijdens overleg met zijn collega's van de G20-landen te pleiten voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne.
"Dit alles is gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd", zei Klingbeil in aanloop naar de bijeenkomsten, die maandag beginnen in het Amerikaanse Asheville. Het verminderen van "enorme wereldwijde onzekerheden" is ieders verantwoordelijkheid en de G20 is het juiste forum om dat duidelijk te maken, zo stelde hij.
Gastheer van de bijeenkomst is de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. De Verenigde Staten hebben economische groei tot een centraal thema gemaakt in de gesprekken, waarbij ministers van Financiën, centrale bankiers en bestuurders van bedrijven samenkomen.
De G20 is een groep van negentien landen plus de Europese Unie en de Afrikaanse Unie.
loading

Loading