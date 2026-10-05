BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland noemt schadeclaims voor het annuleren van bestelde oorlogsschepen ongegrond. Vrijdag werd bekend dat de Nederlandse scheepsbouwer Damen bijna 4,7 miljard euro eist van Duitsland voor het schrappen van de fregattenorder eerder dit jaar.

Als een bedrijf niet binnen het budget of op tijd kan leveren, heeft de opdrachtgever het recht en de plicht om het contract te beëindigen, legde een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie uit.

Damen Naval zou zes marinevaartuigen bouwen voor Duitsland. Wegens grote vertraging besloot de Duitse regering eerst het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. Uiteindelijk werd de hele bestelling geschrapt. Een deel van de schepen was al in aanbouw.

Damen eist miljarden namens de gedupeerde Duitse scheepswerven waar de schepen werden gebouwd. Volgens de scheepsbouwer is de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de vertraging, stelt het in een brief die is ingezien door persbureau Reuters.