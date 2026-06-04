BRUSSEL (ANP) - Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie, meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens ACI Europe. De daling is het gevolg van de Iranoorlog en een staking in Duitsland.

Dat het aantal passagiers voor het eerst in vijf jaar is teruggelopen, is het gevolg van een combinatie van factoren, stelt ACI Europe. Naast de oorlog in het Midden-Oosten werden er meerdere dagen op rij honderden vluchten geschrapt door een staking bij Lufthansa. Ook speelde mee dat de paasvakantie dit jaar niet helemaal in april viel. Het aantal vliegtuigpassagiers lag in april 0,7 procent lager.

Van de grote luchthavens was Schiphol een van de weinige die in april het aantal passagiers zag toenemen. Als gevolg van de Duitse staking daalde het vliegverkeer fors in München (min 16 procent) en Frankfurt (min 11 procent).