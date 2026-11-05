DUBAI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De winst van de Emirates Group is het afgelopen halfjaar met meer dan de helft gedaald. De eigenaar van de grootste luchtvaartmaatschappij in het Midden-Oosten had last van verstoringen en hoge brandstofprijzen die het gevolg zijn van het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten.

De groep, die gevestigd is in Dubai, boekte in de eerste zes maanden van zijn boekjaar een winst voor aftrek van belastingen van 4,1 miljard VAE-dirham, omgerekend bijna 1 miljard euro. Dat is 66 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet van de hele groep werd minder zwaar getroffen en daalde met 12 procent, mede door sterke prestaties van de vrachtdivisie.

Luchtvaartmaatschappij Emirates vervoerde ruim een vijfde minder passagiers. Door aanvallen van Iran werden vluchten verstoord en haakten bezoekers af voor Dubai, dat eerder uitgroeide tot toeristische trekpleister.

"Het waren zes veeleisende maanden", zei voorzitter en topman Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum in een toelichting.