EU-buitenlandchef Kallas wil opheldering Amerikaanse heffingen

MANILA (ANP/RTR) - De Europese buitenlandchef Kaja Kallas heeft de beweegredenen van Washington voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op Europese producten in twijfel getrokken. Ze noemde de aantijgingen over tekortkomingen in de Europese wetgeving tegen gedwongen arbeid ongegrond. "Dat kun je van de Europese Unie simpelweg niet zeggen", zei Kallas bij de ASEAN-bijeenkomsten in Manilla tegen persbureau Reuters.

"Als je onze arbeidswetgeving vergelijkt met die van de Verenigde Staten: wij hebben betaalde vakanties en uitstekende arbeidsomstandigheden voor onze werknemers. Het slaat dus eigenlijk nergens op", voegde ze eraan toe. Kallas liet weten dat de EU om opheldering zal vragen. Ze benadrukte dat de unie zich netjes heeft gehouden aan de afspraken uit het transatlantische handelsakkoord van vorig jaar en dat de nieuwe importheffingen als een koude douche komen.

"We hadden een deal met Amerika en we hebben ons daaraan gehouden", zei ze. "Daarom is het een teleurstellende verrassing dat deze afspraak niet wordt nagekomen."

De Verenigde Staten kondigden donderdag aan nieuwe importheffingen in te voeren van 10 en 12,5 procent voor tientallen handelspartners. De reden die de VS daarvoor hebben gegeven, is de vermeende lakse handhaving op verboden dwangarbeid van deze landen.