BRUSSEL (ANP/AFP) - De topman van het Europese cyberveiligheidsagentschap ENISA waarschuwt dat na de recente cyberaanvallen op Europese supermarktvriezers en andere koelinstallaties ook huishoudelijke apparatuur doelwit kan worden van hacks. Volgens ENISA-chef Juhan Lepassaar moet Europa daarom meer doen om de toenemende cyberdreiging tegen te gaan.

"Nu zijn het vriezers, morgen kunnen het routers zijn en de dag daarna kunnen het huishoudelijke apparaten enzovoort zijn", aldus Lepassaar tegen het Franse persbureau AFP. Zijn waarschuwing volgt op de Franse beschuldiging tegen Iran voor de cyberaanvallen op vriezers en koelsystemen. Bij die aanvallen werden minstens twaalf Europese landen geraakt.

Volgens Lepassaar kunnen deze incidenten voorkomen worden als er voldoende wordt geïnvesteerd in cyberveiligheid, maar hij zegt dat dit niet goedkoop is. Ook roept hij fabrikanten van huishoudelijke apparatuur op producten te ontwerpen die goed beveiligd zijn tegen cyberaanvallen.