EU legt Temu boete van 200 miljoen op om illegale producten

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro op. Brussel doet dat omdat het bedrijf nalaat de verkoop van illegale producten van het platform te weren. Daarmee overtreedt de webwinkel de digitale wetgeving van de EU, concludeert de Commissie.

Dit is tot dusver de hoogste boete die de EU heeft gegeven aan een bedrijf voor het breken van de digitale wetgeving, de Digital Services Act (DSA). De vorige hoogste boete onder de wet was die aan X in december, die was 120 miljoen euro.

De Commissie stelt vast dat Europese consumenten "zeer waarschijnlijk" producten die illegaal zijn in de EU op Temu kunnen tegenkomen. Zo voldoet een groot deel van de opladers die aangeboden worden op het Chinese platform niet aan EU-veiligheidsvoorschriften. Dat geldt ook voor babyspeelgoed. Dat kan illegale chemicaliën bevatten of de onderdelen ervan komen makkelijk los.

Gevaarlijke producten

Temu doet niet genoeg om de verspreiding van deze illegale en gevaarlijke producten tegen te gaan, terwijl dat onder de nieuwe digitale wetgeving van de EU wel moet. De Commissie rekent het Chinese webbedrijf met name aan dat het niet goed in beeld heeft wat voor risicovolle producten via de website worden verkocht.

Het inschatten van die risico's is "geen afvinklijstje, maar de ruggengraat van de digitale wetgeving", aldus Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische Soevereiniteit). Nu laat Temu "toezichthouders, gebruikers en het publiek in het ongewisse over de werkelijke omvang van de potentiële schade die wordt veroorzaakt door illegale producten", stelt ze. "Het is tijd dat Temu zich aan de wet gaat houden."

Shein

Temu krijgt tot 28 augustus om met een actieplan te komen hoe het de risico's op het platform wil verminderen. Doet het bedrijf dat niet, dan kunnen mogelijk meer boetes volgen.

De Commissie is in februari ook een onderzoek gestart naar de Chinese webwinkel Shein. Dit vanwege de verkoop van illegale producten, zoals sekspoppen die op kinderen lijken, en het verslavende ontwerp van de website. Daarmee zou Shein mogelijk ook in overtreding zijn van dezelfde digitale wetten.