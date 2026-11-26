BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders willen overeenstemming voor voorkeurskandidaten voor de drie vacante topposities binnen de Europese Centrale Bank (ECB), waaronder de president, in één keer afhandelen op de top in Brussel. Dat laten EU-bronnen weten.

Eerder zou het deze top alleen gaan om overeenstemming over de president, waarbij de keuze is tussen de oud-president van de Nederlandsche Bank Klaas Knot en de Spanjaard Pablo Hernández De Cos. Na overleg is afgesproken dat de aanbevelingen voor de kandidaten voor de hoofdeconoom en een bestuurder binnen de ECB daaraan gekoppeld worden. Die vacatures komen ook begin volgend jaar vrij.

De Cos lijkt de opvolger te worden van de huidige ECB-president Christine Lagarde. Frankrijk en Duitsland steunen de Spanjaard in ruil voor steun voor hun eigen kandidaten op de andere twee topposities.

Een beslissing over de drie posities zal tijdens deze top nog genomen worden, aldus een bron. De top vindt plaats op donderdag en vrijdag.