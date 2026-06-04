BRUSSEL (ANP) - De Belgische financieel dienstverlener Euroclear krijgt toegang tot het AI-model Mythos van Anthropic. Dat bevestigt de grote afhandelaar van effectentransacties tegenover persbureau Belga. Mythos kan zwakke plekken in softwarebeveiliging razendsnel opsporen. Dat heeft tot grote zorgen geleid over de gevolgen als het systeem in verkeerde handen valt.

Anthropic biedt nu nog maar beperkt toegang tot Mythos. Aanvankelijk konden slechts vijftig voornamelijk Amerikaanse organisaties het model testen, maar deze week kondigde Anthropic een forse uitbreiding aan naar 150 organisaties in andere landen. Het gaat volgens Anthropic om instellingen waarbij een aanval op hun broncode "rampzalig zou kunnen zijn".

De Tijd schreef eerder dat Euroclear toegang krijgt tot Mythos. Volgens de Belgische zakenkrant geldt hetzelfde voor SWIFT, het internationale betalingssysteem voor banken. Eerder deze week werd bekend dat het cyberveiligheidsagentschap van de Europese Commissie ook een aanbod heeft gekregen om te werken met Mythos.