FRANKFURT (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Christine Lagarde heeft opgeroepen tot daadkrachtiger optreden van Europa om te reageren op wereldwijde crises en het concurrentievermogen van de Europese Unie te behouden. Die uitspraken deed de president van de Europese Centrale Bank (ECB) op het European Banking Congress in Frankfurt, waar zij voor het laatst een keynote speech gaf.

Lagarde prees de daadkrachtige stappen tijdens de pandemie en rond Oekraïne, maar betreurde tegelijk dat meer sluipende uitdagingen niet snel genoeg worden aangepakt. "Als gebeurtenissen ons ervan overtuigen dat de wereld is veranderd, handelen we", zei Lagarde. "Onze moeilijkheden ontstaan wanneer een crisis zich langzaam voltrekt."

"We zien het probleem vroeg aankomen, maar we handelen pas wanneer het niet meer te negeren is", stelde Lagarde ook. "En dan is het, bijna per definitie, te laat."

Op 7 februari 2027 treedt Lagarde af na een periode van acht jaar.