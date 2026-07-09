STRAATSBURG (ANP) - Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het Parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen.

Voor de stemming deden tegenstanders van onder meer de radicaal-rechtse Patriotten voor Europa en ESN en de rechts-conservatieve ECR nog een poging om medestanders te vinden om ook tegen te stemmen. Deze partijen stellen dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Voorstanders, waaronder de liberale Renew en de Groenen, benadrukten donderdag het belang van de digitale euro voor de onafhankelijkheid van Amerikaanse financiële dienstverleners zoals Mastercard en Visa.

De onderhandelingen tussen de lidstaten en het parlement beginnen maandag. Mogelijk kunnen die eind dit jaar worden afgerond. De digitale euro kan in 2029 worden ingevoerd, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) eerder aangegeven.