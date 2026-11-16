BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de voorgenomen overname van de Duitse bank Commerzbank door de Italiaanse branchegenoot UniCredit zonder voorwaarden goedgekeurd. Volgens de Commissie levert de samenvoeging van de twee banken, een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren, geen mededingingsbezwaren op.

UniCredit, dat sinds september 2024 al achter Commerzbank aanzit, kreeg in oktober al goedkeuring van de Europese Centrale Bank (ECB) om het belang in de Duitse bank verder uit te breiden. De Italiaanse bank mag zijn belang nu boven de 30 procent laten uitkomen om de controle over Commerzbank over te nemen.

UniCredit deed begin maart een bod van zo'n 35 miljard euro op de tweede bank van Duitsland. Commerzbank wees dat bod echter af. In mei heeft UniCredit zijn bod rechtstreeks aan de aandeelhouders van de Duitse bank voorgelegd, ondanks tegenstand van de Duitse regering en het management van Commerzbank.