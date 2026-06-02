BRUSSEL (ANP) - Eurostar heeft opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland vervoerd. Dat meldt de spoorvervoerder in de jaarcijfers over 2025. Het bedrijf kondigt ook nieuwe internationale routes aan, waaronder de verbinding tussen Amsterdam en het Zwitserse Genève.

In 2025 reisden 4 miljoen passagiers met Eurostar van en naar Nederland. Op het traject van Amsterdam naar Londen vervoerde Eurostar 18,3 procent meer passagiers en tussen Amsterdam en Parijs 6,7 procent meer. In totaal vervoerde de aanbieder van internationale treinreizen 20 miljoen passagiers, 500.000 meer dan vorig jaar.

Over de eerste vijf maanden van 2026 ziet Eurostar een verdere groei in passagiersaantallen van en naar Nederland. Op de route naar Parijs zijn 18 procent meer reizigers ten opzichte van de eerste vijf maanden van vorig jaar en naar Londen gaat het om 130 procent meer reizigers. Dat laatste komt vooral omdat het aanbod flink is uitgebreid. Door de vernieuwde Amsterdamse terminal rijden er nu meer treinen tussen Amsterdam en Londen en kunnen er meer passagiers tegelijk in de trein.

Omzet

De omzet in 2025 kwam uit op ruim 2 miljard euro, een stijging van 1,7 procent. Volgens het bedrijf komt dit vooral door het gestegen aantal passagiers. De winst voor aftrek van onder meer rente en belastingen was 337 miljoen euro. Dat is iets lager dan het jaar ervoor, toen het bedrijf 346 miljoen euro winst noteerde. Eurostar verwijst zelf naar een "uitdagend economisch klimaat, waarin de inflatiedruk aanhield en de infrastructuurkosten hoog bleven (met name in het Verenigd Koninkrijk)".

Voor 2026 verwacht het bedrijf nog meer reizigers te vervoeren. Het bedrijf heeft 2 miljard euro geïnvesteerd in maximaal vijftig nieuwe treinen. Daarmee wil Eurostar naast de nieuwe verbindingen tussen Amsterdam/Brussel en Genève ook routes ontwikkelen tussen Londen en Frankfurt en Londen en Genève.