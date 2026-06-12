AMSTERDAM (ANP) - De gevolgen van de mogelijk recordbrekende beursgang van SpaceX voor de Nederlandse beurs zijn beperkt, zeggen analisten tegen het ANP in aanloop naar het beursdebuut. Op de lange termijn kan de invloed van de beursgang van het ruimtevaart-, satelliet- en AI-bedrijf van Elon Musk mogelijk een stuk groter zijn.

Het ruimtevaartbedrijf van Musk wil vrijdagmiddag 75 miljard dollar ophalen; dat zou de grootste beursgang ooit zijn. Het beursdebuut zal een nieuwe indicatie geven van hoeveel interesse beleggers hebben voor hoogtechnologische bedrijven zoals SpaceX, stelt hoogleraar finance aan de Vrije Universiteit Amsterdam Albert Menkveld. "Bedrijven met veel potentie, maar ook veel risico." Menkveld verwacht dat Nederlandse techaandelen, zoals van chipbedrijven ASML, Besi en ASMI, zullen reageren op het beursdebuut.

Volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson, zal de beursgang weinig invloed hebben op Nederlandse beurskoersen. "SpaceX is voornamelijk ruimtevaart", stelt hij. Daarom verwacht Wessels niet dat in Nederland genoteerde bedrijven sterk zullen reageren op het beursdebuut. Een deel van het bedrijf van Musk houdt zich wel bezig met AI, maar loopt daarin niet voorop, stelt Wessels. De beleggingsstrateeg verwacht dat beursgangen van AI-bedrijven Anthropic en OpenAI, die ook in voorbereiding zijn, meer effect hebben op in Nederland genoteerde bedrijven.

Langetermijneffecten

Volgens analisten is het effect op de lange termijn mogelijk groter, zowel positief als negatief. Een mogelijk tegenvallende beursgang van SpaceX kan leiden tot een breder negatief sentiment, denkt Joost Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). "Mogelijk worden kapitaalinvesteringen dan op termijn teruggeschroefd en is er daardoor minder behoefte aan geavanceerde chips en machines", zegt Schmets. Vrijdag verwacht hij nog geen "vuurwerk", maar op termijn zullen heftige koerswisselingen van SpaceX wel doorsijpelen tot de Nederlandse beurs. Hij vergelijkt het met het grootste chipbedrijf ter wereld. "Als Nvidia tegenvallende resultaten heeft, merken ook andere chipbedrijven dat."

Volgens Wessels kunnen chipbedrijven profiteren van de beursgang. SpaceX haalt naar verwachting miljarden op en dat kan in nieuwe projecten geïnvesteerd worden. Zo sprak Elon Musk donderdag op een besloten conferentie bij chipmachinemaker ASML over project Terafab, waar SpaceX ook bij betrokken is. Op X noemde Musk het Veldhovense bedrijf in aanloop naar de conferentie "misschien wel het beste bedrijf van Europa".