Farmaceuten melden positief resultaat in studie naar kankervaccin

CAMBRIDGE (ANP/BLOOMBERG) - Farmacieconcerns Moderna en Merck & Co, in Nederland bekend als MSD, hebben positieve resultaten gemeld in een studie naar een kankervaccin. Volgens de bedrijven zouden hun vaccins de terugkeer van melanoom, een vorm van huidkanker, kunnen helpen verminderen.

Daarnaast toonde de studie volgens hen ook aan dat het vaccin kan helpen voorkomen dat tumoren zich naar nieuwe delen van het lichaam verspreiden. De bedrijven delen geen informatie over de periode dat een patiënt leeft zonder dat de kanker terugkomt. De studie loopt nog om te beoordelen of de patiënten die het vaccin krijgen langer leven.

De bedrijven zullen de aanvraag voor goedkeuring bespreken met toezichthouders. Het is niet duidelijk hoe lang het traject van goedkeuring gaat duren, maar de bedrijven hopen op 2027. Een positief resultaat hoeft ook niet automatisch te betekenen dat het uiteindelijk wordt goedgekeurd. De twee bedrijven werken al meer dan tien jaar aan de wetenschap achter het vaccin.