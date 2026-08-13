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Fastned opent recordaantal nieuwe laadstations, verlies neemt af

13 aug , 7:49Zakelijk
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ANP
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AMSTERDAM (ANP) - De exploitant van snellaadstations voor elektrische auto's Fastned opende in de eerste helft van dit jaar 28 nieuwe stations, naar eigen zeggen een recordaantal voor het bedrijf. Daarmee heeft Fastned nu 434 laadstations in negen landen, maakte de onderneming donderdag bekend.
"De overgang van Europa naar elektrische mobiliteit versnelde in de eerste helft van 2026 verder, ondanks aanhoudende geopolitieke onzekerheid", stelt Fastned in een persverklaring.
Laadsessies bij Fastned brachten in het afgelopen halfjaar ruim 75 miljoen euro op, een stijging van 40 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De winst uit gewone bedrijfsactiviteiten verdubbelde ruimschoots tot 37,4 miljoen euro. Het nettoverlies nam af, van 18,3 miljoen in de eerste zes maanden van vorig jaar, tot 13 miljoen euro.
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