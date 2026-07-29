Fed houdt rente gelijk, wel stemmen in bestuur voor verhoging

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse centrale bank handhaaft opnieuw de rente in de Verenigde Staten. Binnen het beleidsbepalende comité van de Federal Reserve waren er wel drie stemmen voor een verhoging, maar negen bestuursleden stemden voor het handhaven van de rente.

Het belangrijkste rentetarief in de VS blijft op een niveau tussen 3,50 tot 3,75 procent. Het is de vijfde vergadering van de Fed op rij waarbij er geen wijziging wordt aangebracht in de rente, ondanks de hoge inflatie door de sterk gestegen brandstofkosten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege die hoge inflatie werd door sommige economen dan ook rekening gehouden met een renteverhoging door de Fed.

President Donald Trump kwam maandag nog met een oproep voor een renteverlaging van de Fed.