Fed houdt rente onveranderd, noemt inflatie nog altijd te hoog

WASHINGTON (ANP) - De Federal Reserve heeft het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten onveranderd gelaten. Dat maakte de Amerikaanse centrale bank bekend na zijn tweedaagse rentevergadering. De Fed benadrukte wel dat de inflatie nog altijd te hoog is, waardoor de mogelijkheid blijft bestaan dat de rente nog een keer omhooggaat.

In september verhoogde de Fed de rente nog met een kwart procentpunt om de aanhoudend sterke prijsstijgingen te drukken. Het was de eerste verhoging in meer dan drie jaar. Door een hogere rente wordt lenen duurder, wat ervoor moet zorgen dat geld minder hard de economie instroomt en de prijzen minder hard stijgen.

Van de beleidsmakers bij de Fed stemden er tien voor het onveranderd laten van de rente, terwijl er twee voor een renteverhoging waren. Het ging om Fed-bestuurder Lisa Cook en Beth Hammack, de president van de plaatselijke Federal Reserve van Cleveland.