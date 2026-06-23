FNV dreigt met meer ov-acties na zomer tegen kabinetsplannen

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV dreigt met meer en langere acties na de zomer tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid, in navolging van de landelijke staking in het openbaar vervoer woensdagochtend. Volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het kabinet.

"Wij gaan er natuurlijk van uit dat het kabinet onze signalen serieus neemt. Deze afbraakplannen zijn desastreus voor iedereen. Door het sociale vangnet te slopen maakt dit kabinet de toekomst van miljoenen Nederlanders onnodig onzeker. Gaan de plannen niet van tafel dan sluiten we zéker niet uit dat we na de zomer opnieuw staken. En dan ligt een 24 uursstaking voor de hand", zegt bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor.

Janssen zegt dat als het kabinet ook dan nog niet luistert, meerdaagse stakingen in het ov een volgende stap zijn. Door de staking woensdagochtend rijden er geen NS-treinen tussen 04.00 en 08.00 uur. Ook werknemers van bus-, tram- en metrovervoer staken.