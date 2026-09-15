FNV: honderden schoonmakers staken mee in actieweek tegen cao

UTRECHT (ANP) - Ongeveer achthonderd schoonmakers doen mee aan de stakingsweek van vakbond FNV, laat een woordvoerder van de vakbond weten. De grootste vakbond van Nederland kondigde maandag vijf stakingsdagen aan uit protest tegen de cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten.

Maandag was de eerste van vijf stakingsdagen. Volgens FNV-bestuurder Caroline Lamberts werd maandag door het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Ook op grote treinstations werd volgens haar "volop gestaakt".

Schiphol laat dinsdag weten de situatie gedurende de dag in de gaten te houden en stelt samen met de schoonmaakbedrijven zoveel mogelijk de dienstverlening uit te voeren. Volgens een woordvoerder is het "vooralsnog te doen" op de luchthaven.

Ongeveer 10 procent van alle schoonmakers is lid van FNV, zei Lamberts eerder. In de hele schoonmaakbranche werken ongeveer 120.000 mensen, volgens Schoonmakend Nederland.