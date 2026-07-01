EINDHOVEN (ANP) - Werknemers van grote industriële bedrijven gaan vrijdag staken als het kabinet de plannen rond sociale zekerheid niet terugdraait, zegt FNV. Volgens de vakbond gaat het om medewerkers van ASML, DAF, Bosch in Tilburg en Nedri Spanstaal.

De actie hoort bij een manifestatie in Eindhoven, die twee uur duurt. Die was oorspronkelijk gepland voor afgelopen week, maar werd vanwege de hitte en code rood afgeblazen. Volgens de vakbond voeren ook werknemers van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie.

Vakbonden als FNV willen al langer dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid volledig schrapt. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) haalde eind mei de kabinetsplannen in de bestaande vorm van tafel, maar de bonden willen dat ze helemaal worden geschrapt.