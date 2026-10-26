Fors minder pakketjes uit Azië sinds nieuwe regels, ziet PostNL

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders ontvangen fors minder pakketjes uit Azië sinds de invoering van strengere Europese regels voor e-commercezendingen van buiten de EU op 1 juli. Dat merkt PostNL, dat de hoeveelheid internationale pakketjes, waaronder pakketjes van bekende webwinkels als Shein en Temu, afgelopen kwartaal bijna 32 procent zag terugvallen.

"Aziatische webshops passen hun commerciële aanbod en logistieke processen aan en dit leidt tot verschuivingen in hun marktposities en een sterke daling van de marktvolumes", zegt topman Pim Berendsen. Wie een pakketje van buiten de EU koopt, betaalt sinds 1 juli 3 euro invoerrechten. Hier blijft het niet bij. In november komt een extra toeslag voor dit soort pakketjes van 2 euro.

PostNL zag het totale volume aan pakketten wel ruim 2 procent oplopen. Dat kwam door de instroom van brievenbuspakketten. Die vallen sinds de posttak is overgestapt op standaardbezorging in twee dagen onder de pakketdivisie. De hoeveelheid post liep afgelopen kwartaal ook weer verder terug.