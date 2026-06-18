Funda vernieuwt website met nieuwe pakketten voor verkopers

AMSTERDAM (ANP) - Funda gaat zijn website vernieuwen en woningverkopers meer betrekken bij het proces van huizen plaatsen op de site. Ook komen er nieuwe functies die het makkelijker moeten maken voor woningzoekenden om door het woningaanbod te scrollen.

Funda komt per september met drie nieuwe pakketten voor huizenverkopers om hun woning te presenteren, heeft de site donderdag bekendgemaakt aan makelaars. De pakketten gaan 279 tot 649 euro kosten. Voorheen werden de tarieven van Funda niet openbaar gemaakt voor individuele huizenbezitters.

De nieuwe opzet zorgt voor meer grip en inzicht voor de verkoper, zegt een woordvoerder van Funda. Daarmee speelt de site naar eigen zeggen in op de groeiende behoefte bij huiseigenaren om het gevoel te hebben goed te weten waar ze aan toe zijn. Zo kunnen verkopers vanaf september kiezen om direct af te rekenen met Funda, in plaats van dat de makelaar dat doet. De makelaar blijft wel degene die de woning plaatst op het platform.

Makelaars

In de nieuwe pakketten zitten verschillende nieuwe functies. Zo komt er de optie van een virtuele styler. Daarmee kunnen woningzoekers op basis van de foto's van een huis kijken hoe het huis eruitziet in een bepaalde interieurstijl. Ook komt er de mogelijkheid om in de resultatenlijst al door foto's van een woning te scrollen. Daarnaast wordt het zoeken op de kaart verbeterd met de toevoeging van vraagprijzen.

Makelaars reageerden tegenover het Financieele Dagblad (FD) kritisch op de plannen van Funda. Zo zouden de kosten omhooggaan en vrezen makelaars dat hun rol in het verkoopproces kleiner wordt.