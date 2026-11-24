ROTTERDAM (ANP) - Nieuwe vaarregels rond de Rotterdamse Erasmusbrug hebben ervoor gezorgd dat er langzamer wordt gevaren op de Nieuwe Maas. Sinds de invoering ruim een halfjaar geleden zijn er geen incidenten of bijna-incidenten geweest in het gebied, meldt Havenbedrijf Rotterdam.

De nieuwe regels werden ingevoerd na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die volgden op meerdere aanvaringen rond de brug.

In het gebied rond de Erasmusbrug geldt sinds dit voorjaar een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur, in een groter gebied geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Ook zijn er regels over waar schepen mogen varen.

De regels moeten ervoor zorgen dat het rustiger en overzichtelijker wordt in dit gebied, waar veel soorten schepen met verschillende snelheden varen. "De resultaten laten zien dat de maatregelen doen waarvoor ze zijn ingevoerd: het vergroten van de veiligheid op de Nieuwe Maas", zegt havenmeester René de Vries.