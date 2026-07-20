Getroffen tanker met Nederlandse link naar veilige plek

ROTTERDAM (ANP) - Het schip dat vorige week is aangevallen voor de kust van Oman wordt naar een veilige positie gesleept, laat een woordvoerder van Stolt Tankers weten. Aan boord van de tanker Stolt Magnesium brak na een aanval brand uit, maar die is inmiddels al een aantal dagen uit, volgens de woordvoerder. Het schip wordt door Stolt Tankers vanuit Nederland beheerd.

"De gedetailleerde vaststelling van de schade en het onderzoek naar de oorzaak van de explosie zijn inmiddels beide gestart", meldt de woordvoerder.

De tanker werd dinsdag getroffen op de Arabische Zee. Als gevolg van de aanval brak er brand uit in de machinekamer. Daarbij raakten geen bemanningsleden gewond. Aan boord waren geen Nederlanders, liet de woordvoerder eerder al weten.

Stolt Tankers is onderdeel van de Noorse rederij Stolt-Nielsen. Het schip wordt vanuit Rotterdam beheerd, maar het gaat niet om een Nederlands schip.