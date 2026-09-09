HELSINKI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Google gaat 13 miljard euro investeren in de bouw van nieuwe AI-datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Volgens het Amerikaanse techbedrijf is dat de grootste Europese investering ooit door Google.

De investering wordt over de komende twee jaar gedaan en omvat onder meer de bouw van drie nieuwe datacenters en de uitbreiding van een bestaand datacenter in de stad Hamina. Ook in andere digitale infrastructuur en groene energieprojecten wordt geld gestoken door Google. Het bedrijf is al ruim vijftien jaar aanwezig in Finland door de aankoop van een oude papierfabriek in Hamina in 2009 die werd omgebouwd tot datacenter.

President en hoofd investeringen bij Google-moeder Alphabet, Ruth Porat, zegt dat het bedrijf "trots is om zijn wortels in Finland te verdiepen". Het concern doet net als andere grote techbedrijven enorme investeringen in uitbreiding van AI-rekenkracht. In juli zei Alphabet dit jaar tot wel 205 miljard dollar te willen investeren in AI.