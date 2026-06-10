NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Investeerders in het Midden-Oosten hebben grote interesse in de beursgang van SpaceX die vrijdag in New York moet plaatsvinden. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg hebben de staatsfondsen van Saudi-Arabië en Koeweit al voor miljarden dollars aan orders geplaatst voor aandelen SpaceX.

Het Saudische Public Investment Fund en de Kuwait Investment Authority hebben volgens de ingewijden orders gedaan tussen de 1 miljard en 5 miljard dollar. Ook het staatsinvesteringsfonds van Qatar zou een groot bedrag willen steken in de beursgang in het ruimtevaart-, satelliet- en AI-bedrijf van Elon Musk. Investeerders uit de Golfregio staken eerder ook al veel geld in Tesla en het AI-bedrijf xAI van Musk, dat ondergebracht is bij SpaceX.

Ook andere grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders hebben veel interesse. In totaal zou er al voor een bedrag van meer dan 250 miljard dollar zijn ingeschreven op de beursgang.