GORINCHEM (ANP) - Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort, bevestigt een woordvoerder van de optiekketen na berichtgeving door het AD. Aanleiding is de "publieke en politieke discussie over slimme brillen" en "de vragen die daarbij spelen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt".

"De bril is voorlopig niet verkrijgbaar in onze winkels en de webshop", laat de woordvoerder weten. Hans Anders wil de discussie en eventuele besluitvorming rond slimme brillen "zorgvuldig afwachten voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden".

Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen socialemediabedrijf Meta vanwege de slimme brillen. De bril maakt het stiekem filmen van anderen gemakkelijker en zou daarmee privacyschendingen en grensoverschrijdend gedrag in de hand werken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze 'gluurbrillen'.