ROTTERDAM (ANP) - De impact van de honderden havenwerkers die vrijdag het werk hebben neergelegd is zoals verwacht beperkt, laat een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam weten. Schepen moeten even wachten, "al komt dat ook een beetje door het onstuimige weer". Werknemers leggen tot 19.00 uur het werk neer uit onvrede over de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid.

Onder meer het afhandelen van containers ligt op plekken in de haven sinds 11.15 uur stil. Doordat het werk stil heeft gelegen, moet een inhaalslag worden gemaakt. Het kan dagen duren voordat de werkzaamheden weer bij zijn, zei een woordvoerder van containeroverslagbedrijf ECT eerder.

Het zou kunnen dat het straks na het eind van de staking drukker wordt op de wegen in het havengebied. "Maar er zijn geen onverwachte dingen gebeurd", zegt de woordvoerder.