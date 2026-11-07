ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - Pablo Hernández de Cos, een van de twee kandidaten in de strijd voor de opvolging van Christine Lagarde, laat in een interview doorschemeren dat beleidsmakers op monetair gebied alert moeten blijven op inflatierisico's als gevolg van hoge energieprijzen. In gesprek met de Zwitserse krant Tagesanzeiger wilde Hernández de Cos niet rechtstreeks ingaan op zijn kandidatuur voor het presidentschap bij de Europese Centrale Bank (ECB).

Hernández de Cos is de enige tegenstander van de Nederlander Klaas Knot bij de strijd om het presidentschap bij de ECB. Lagarde maakte onlangs bekend voor het aflopen van haar termijn af te treden. Knot werd al langer beschouwd als kanshebber om haar op te volgen en Nederland droeg hem deze week officieel voor. Vrijdag werd duidelijk dat de enige andere kandidaat de voormalig gouverneur van de Spaanse centrale bank is.

De tegenstander van Knot uitte in het interview ook zijn zorgen over de hoge schulden in sommige economieën.