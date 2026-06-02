DEN HAAG (ANP) - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een streep gezet door een Nederlandse boete voor Volkswagen in het dieselschandaal.

Het autoconcern kreeg de straf van 450.000 euro in 2017 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor misleiding van consumenten met zijn sjoemeldiesels. De hoogste rechter stelt echter dat Volkswagen voor dit vergrijp in Duitsland al een boete van 1 miljard euro heeft gekregen en dat twee keer bestraffen voor hetzelfde feit binnen de Europese Unie niet kan.

Het dieselschandaal kwam in 2015 aan het licht. Volkswagen claimde dat zijn diesels milieuvriendelijk waren, maar in werkelijkheid manipuleerde het emissietests via verboden software.

Volkswagen klaagde al langer over de straf van de ACM. Een lagere rechter ging eerder niet mee in de klacht dat de boete in strijd is met het zogenoemde ne bis in idem-beginsel. Het CBb is het wel met Volkswagen eens dat de feiten waarvoor de ACM het bedrijf heeft beboet dezelfde zijn als bij de Duitse straf.