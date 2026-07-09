METZINGEN (ANP) - Hugo Boss heeft zijn aandeelhouders geadviseerd om het overnamebod van het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group af te wijzen. Volgens de directie van het Duitse modeconcern is het huidige bod met het oog op de lange termijn te laag.

In juni bood Frasers Group 38 euro per aandeel in contanten. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen Hugo Boss en wil de rest ook in handen krijgen. Dat zou in totaal zo'n 2 miljard euro gaan kosten.

De bestuursleden van Hugo Boss laten in de verklaring weten dat zij niet van plan zijn om hun deel te verkopen aan de Britten. Ze voegen daaraan toe dat het bod er vooral op gericht lijkt om 30 procent van de aandelen in bezit te krijgen. Daarmee zouden ze operationele of strategische veranderingen door kunnen voeren.

Het in 1924 door Hugo Ferdinand Boss opgerichte bedrijf maakt naast heren- en dameskleding ook schoenen, horloges en parfums. De omzet bedroeg vorig jaar 4,3 miljard euro. Hugo Boss wordt geleid door topman Daniel Grieder.