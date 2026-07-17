Hypotheekrentes hard omhoog door oorlogen, ziet De Hypotheekshop

AMSTERDAM (ANP) - De hypotheekrentes zijn deze week stevig opgelopen door de geopolitieke onrust rond Iran en Oekraïne, meldt De Hypotheekshop. Volgens de hypotheekadviesketen verhoogden bijna alle geldverstrekkers in Nederland afgelopen dagen hun rentetarieven. Tien partijen deden dit zelfs twee keer.

Ontwikkelingen in de oorlogen drijven de energieprijzen en inflatieverwachtingen op. Daardoor gaan de rentes op financiële markten omhoog en zien banken aanleiding om hun hypotheekrentes eveneens op te schroeven. De meeste verhogingen lagen tussen 0,10 en 0,15 procentpunt.

De Hypotheekshop becijfert dat de gemiddelde rente voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) waarvan de rente tien jaar vaststaat, de grootste sprong maakte sinds maart en opnieuw 4 procent bedraagt. Hier blijft het waarschijnlijk niet bij. Voor volgende week zijn er alweer nieuwe verhogingen aangekondigd. De voorgaande zes weken liet de hypotheekrente in Nederland nog een dalende lijn zien.

Volgens De Hypotheekshop hebben de renteverhogingen ook direct effect op het aantal hypotheekaanvragen. Vooral huizenkopers lijken hun aanvragen versneld in te dienen om een verdere rentestijging voor te zijn. Hoewel de week nog niet is afgelopen, telt de keten nu al meer aanvragen dan in alle eerdere zomervakantieweken sinds het begin van de metingen in 2010.