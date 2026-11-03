PARIJS (ANP) - Europa begint het winterse stookseizoen met de laagste aardgasvoorraden in meer dan tien jaar. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw verschenen rapport. Door die lage voorraden in Europa kan de krappe situatie op de wereldwijde gasmarkt tot ver in 2027 duren, aldus de onderzoekers.

In de Europese Unie gaan de gasopslagen het stookseizoen in met voorraden die op het laagste niveau sinds 2013 liggen, aldus het IEA. Daardoor wordt de regio afhankelijker van wereldwijde leveranties van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in een periode waarin de behoefte het grootste is. "Als de winter kouder uitvalt dan verwacht of er een bevoorradingsprobleem optreedt, maakt dit de regio extra kwetsbaar", aldus de onderzoekers. De lage voorraadniveaus leiden er ook toe dat er tot de zomer van 2027 een grotere vraag naar gas is, om de nu lage voorraden weer extra aan te vullen. Daardoor zou er tot diep in het aankomende jaar krapte op de wereldmarkt kunnen blijven.

In het rapport voorspelt het IEA dat het wereldwijde lng-aanbod in 2026 met 3 procent zal dalen, terwijl de gasvraag met ongeveer 1,5 procent afneemt. Dat komt onder meer door een lager gasverbruik door de industrie in Europa en de overstap van gas naar steenkool in de elektriciteitssector in diverse Aziatische landen.

Samenwerking

Verder concludeert het IEA dat een toenemend aanbod van lng, met name uit Noord-Amerika, en meer flexibele handelsafspraken helpen om het lage aanbod door problemen in de Straat van Hormuz op te vangen. Toch heeft het vrijwel volledig stilvallen van lng-transporten vanuit die regio tussen maart en oktober de prijzen opgedreven tot het hoogste niveau sinds de gascrisis van 2022-2023.

De bevindingen onderstrepen volgens het IEA hoe belangrijk het is om de internationale samenwerking op het gebied van de leveringszekerheid van gas te versterken, ook al worden de wereldmarkten volgens hen steeds flexibeler.