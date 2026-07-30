IJsbedrijf Magnum profiteert van warm weer in Europa

AMSTERDAM (ANP) - The Magnum Ice Cream Company heeft meer omzet geboekt in de eerste zes maanden van 2026 ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Het bedrijf profiteert van het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. "Ons belangrijke zomerseizoen is goed gestart", aldus topman Peter ter Kulve.

De omzet steeg in het eerste halfjaar van ongeveer 4,5 miljard euro naar bijna 4,7 miljard euro, een groei van 4,7 procent. De winst voor rente en belasting steeg van 853 miljoen euro naar 880 miljoen euro. Over het eerste halfjaar in totaal zijn Magnum en Ben & Jerry's ongeveer 5 procent gegroeid, terwijl Cornetto een iets kleinere groei kende. Het ijsbedrijf doet geen uitspraken over de exacte groei per merk.

Ben & Jerry's kende volgens het bedrijf een heel goed laatste kwartaal. Het ijsmerk, dat op moeizame voet leeft met zijn moederbedrijf, groeide qua omzet met 9,2 procent.