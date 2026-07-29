ILT stelt onderhoudstak KLM onder verscherpt toezicht

AMSTELVEEN (ANP) - De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dat bevestigt KLM na berichtgeving door de Volkskrant. Volgens de maatschappij heeft de toezichthouder gebreken vastgesteld in de wijze waarop bijvoorbeeld verfschades of kleine deukjes bij vliegtuigen worden afgehandeld.

Het gaat om "kleinere bevindingen", stelt een woordvoerster van KLM. Ze benadrukt dat de veiligheid van vliegtuigen niet in het geding is. KLM heeft wel te horen gekregen dat de genoemde beschadigingen aan toestellen sneller kunnen worden afgehandeld en administratief beter kunnen worden vastgelegd.

De maatschappij voerde eerder al verbetermaatregelen door, maar die hadden "niet altijd blijvend resultaat". KLM voert nu opnieuw verbeteringen door en rapporteert de voortgang daarvan aan ILT.

KLM Engineering & Maintenance (E&M) onderhoudt niet alleen vliegtuigen van KLM en Transavia, maar ook van ruim tweehonderd andere maatschappijen, waaronder British Airways, Lufthansa en Emirates.