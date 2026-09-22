IMF opent na herstel betrekkingen kantoor in Venezuela

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opent volgend jaar een kantoor in Venezuela. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva van de organisatie voor financiële stabiliteit in de wereld gezegd. Hiermee bevestigt zij de plannen voor een permanente aanwezigheid in Venezuela.

"Het gaat gebeuren", vertelde Georgieva aan persbureau Bloomberg na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez in New York. Zij is daar voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De stap komt vijf maanden nadat Venezuela de betrekkingen met het IMF formeel heeft hersteld. Bij een Amerikaanse aanval werd begin dit jaar de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangengenomen. Na jaren van isolement reisden topfunctionarissen van het IMF eind juli voor het eerst in meer dan twintig jaar naar Caracas.

Het nieuwe kantoor kan "ergens in de eerste helft van volgend jaar" opengaan. Meer details zijn nog niet bekend. Het IMF heeft verspreid over de wereld kantoren, ook in Brussel. Het hoofdkantoor staat in Washington.