BANGKOK (ANP) - De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk beduidend harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat in nieuwe ramingen ook zijn prognose voor Duitsland en de wereldeconomie als geheel heeft verhoogd. Volgens IMF-hoofdeconoom Silvana Tenreyro laat de wereldeconomie veerkracht zien na de grote verstoring van de energiemarkten door de uitbraak van de oorlog tegen Iran begin dit jaar.

In Nederland rekent het IMF op 1,5 procent economische groei dit jaar, gevolgd door een plus van 1,3 procent volgend jaar. Bij de vorige raming in juli hield het fonds het voor dit jaar nog op 1 procent groei. Voor volgend jaar werd toen al wel uitgegaan van 1,3 procent.

Het IMF zei eerder dat Nederland er begin dit jaar best goed voorstond. De oorlog in het Midden-Oosten heeft er echter voor gezorgd dat de energie- en brandstofprijzen flink zijn gestegen. Zoals het er nu uitziet, blijft de inflatie ook nog langere tijd vrij hoog. Het IMF gaat voor heel dit jaar uit van 2,9 procent inflatie. Volgend jaar zou dit cijfer licht zakken, naar 2,8 procent.

Duitsland

Nederland lijkt er onder meer van te profiteren dat zijn belangrijkste handelspartner Duitsland weer wat opkrabbelt. Het IMF verwacht daar dit jaar 1,3 procent groei. In juli dacht het IMF nog dat de Duitse groei op 0,7 procent zou blijven steken. Onlangs toonde de Duitse Bundesbank zich eveneens optimistischer over de Duitse economie. Dat was vooral te danken aan forse overheidsinvesteringen in bijvoorbeeld defensie. Ook signaleerde de Bundesbank een opleving in de vraag naar Duitse export.

Voor de wereldeconomie als geheel rekent het IMF, dat deze week zijn jaarvergadering houdt in het Thaise Bangkok, dit jaar en volgend jaar op 3,1 en 3,4 procent groei. Tenreyro stelt dat de prognose daarmee vergelijkbaar is met eerdere voorspellingen. Voor dit jaar is het wel 0,1 procentpunt meer dan in juli werd voorzien.

Dat de wereldeconomie standhoudt ondanks de onrust in het Midden-Oosten, is volgens Tenreyro te danken aan twee ontwikkelingen. Ten eerste is het gelukt om de impact van de Iran-oorlog voor de olie- en gasleveringen enigszins beperkt te houden, doordat landen hun energie bijvoorbeeld elders zijn gaan halen. Als tweede noemt ze de door kunstmatige intelligentie aangejaagde golf aan investeringen van grote techbedrijven. Deze AI-hausse heeft volgens haar meerdere economieën in de wereld, waaronder waarschijnlijk ook de Nederlandse met chipmaker ASML, een extra impuls gegeven.