Inflatie eurozone stijgt tot 2,9 procent door duurdere energie

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in juli gestegen naar 2,9 procent op jaarbasis door een grotere stijging van de energieprijzen. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming.

In juni stegen de consumentenprijzen in het eurogebied nog met 2,8 procent, na een stijging van 3,2 procent in mei. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie slechts 1,9 procent. Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, liepen de olie- en gasprijzen in de eerste maanden van het conflict hard op en die hogere energieprijzen stuwden de inflatie.

Energie werd in juli 10 procent duurder, na een prijsstijging van 8,5 procent in juni. Diensten werden 3,3 procent duurder, na een prijsstijging van 3,2 procent een maand eerder. De prijzen van voeding, alcohol en tabak stegen met 1,2 procent, na een stijging van 1,5 procent in juni.

De kerninflatie in de eurozone, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bedroeg 2,5 procent, tegen 2,4 procent in juni.