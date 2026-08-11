AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse horeca groeit dit jaar naar verwachting nauwelijks doordat consumenten minder geld uitgeven aan etentjes en cafébezoeken. Tegelijkertijd stijgen de horecaprijzen in 2026 met gemiddeld 5 procent, door inflatie en de hogere btw op logies die begin dit jaar werd ingevoerd. Dat staat in een dinsdag verschenen rapport van ING. De bankeconomen voorzien voor 2027 nauwelijks verbeteringen voor restaurants en cafés.

Uit betaaldata van ING blijkt dat restaurants en cafés in de eerste helft van dit jaar 1,6 procent minder gerechten en drankjes hebben verkocht vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. "De omzet nam weliswaar toe met bijna 3 procent, maar deze groei is volledig toe te schrijven aan prijsstijgingen", aldus de bank.

Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4 procent. Dit kwam onder meer door hogere huur-, inkoop- en personeelskosten. Eind 2025 lagen de prijzen in de horeca daardoor gemiddeld een kwart hoger dan in 2022. Volgens ING ervaart twee derde van de consumenten de huidige prijzen in cafés en restaurants als veel te hoog.

"Door een cocktail van stijgende kosten en personeelstekorten wordt het verhogen van de arbeidsproductiviteit een strategische noodzaak voor veel restaurants en cafés om de winstgevendheid op peil te houden", stelt ING. Uit eerdere onderzoeken kwam al naar voren dat de hoge kosten voor veel consumenten een reden zijn om minder vaak uit eten te gaan en vaker thuis te koken.