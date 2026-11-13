AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse transportbedrijven moeten zich voorbereiden op blijvende verschuivingen in routes, ladingstromen en logistieke kosten. Dat zeggen ING, branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) en transportverzekeraar TVM in een rapport. Oorlogen, handelsbeperkingen, importheffingen en de strijd om kritieke grondstoffen veranderen namelijk goederenstromen van en naar Nederland. Bedrijven moeten vanwege de geopolitieke spanningen snel inspelen op veranderingen en alternatieve routes uitstippelen, vinden de organisaties.

Er ligt een "duidelijke opgave" voor transportorganisaties, zeggen ze. Bedrijven die alternatieve routes ontwikkelen, hun klantenbasis verbreden en flexibel capaciteit kunnen inzetten, zijn beter in staat in te spelen op de veranderingen. "Nu geopolitiek productie en goederenstromen verplaatst, wordt wendbaarheid minstens zo belangrijk. De winnaars van morgen zijn de bedrijven die met die stromen weten mee te bewegen", zegt ING-sectorbankier Erik Slaaf.

Historische vervoerspatronen bieden steeds minder houvast voor Nederlandse transportbedrijven, stellen de drie organisaties in een studie die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. Zo is de productie van basischemicaliën, waaronder grondstoffen voor kunststoffen, in de EU de afgelopen jaren volgens het drietal met zo'n 30 procent gedaald. De productie van personenauto's ligt bijna een kwart lager. Hierdoor zouden bepaalde vervoersstromen uit de Nederlandse havens naar andere Europese bestemmingen afnemen en moeten transporteurs vaker nieuwe ladingstromen en opdrachten op andere plekken in Europa zoeken.

Concurrentiepositie

Daarnaast leiden verstoorde internationale vaarroutes tot langere transittijden, hogere logistieke kosten en grotere schommelingen in de vraag naar transportcapaciteit.

In de chemie zijn de veranderingen volgens de organisaties het duidelijkst te zien. De concurrentiepositie van de chemiesector in Noordwest-Europa staat onder druk door onder meer hoge energiekosten. Traditioneel kwamen veel basisgrondstoffen via Rotterdam en Antwerpen binnen, waarna deze in omliggende chemieclusters werden verwerkt tot chemische halffabricaten die verder over Europa werden verspreid. Maar dit verandert, nu een groter deel van deze halffabricaten buiten Europa wordt geproduceerd. Voor vervoerders die afhankelijk zijn van de traditionele chemische goederenstromen in Noordwest-Europa kan dit betekenen dat volumes verschuiven of afnemen, vrezen ING, TLN en TVM.