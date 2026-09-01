AMSTERDAM (ANP) - De omzet van de detailhandel in Nederland gaat dit jaar verder stijgen, maar wel minder hard dan eerder voorspeld. Dat verwachten onderzoekers van ING Research. Consumenten blijven volgens de onderzoekers voorzichtig met hun bestedingen, waardoor de groei ondanks een verbeterde koopkracht nog altijd "niet uitbundig" is.

De onderzoekers denken dat de omzet dit jaar met 3 procent groeit. In de prognose in januari dacht ING Research nog dat de omzet met 4,5 procent zou stijgen. Dat komt, volgens de onderzoekers, onder meer door de aanhoudende geopolitieke spanningen. Door de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn de energie- en brandstofprijzen gestegen. Dat geld kan daardoor niet uitgegeven worden in andere sectoren, zoals de detailhandel.

De omzet van supermarkten groeit dit jaar naar verwachting met 3 procent. De supers profiteren zowel van hogere prijzen als van meer verkopen, volgens de onderzoekers. "In de eerste helft van 2026 leverden hogere volumes een grotere bijdrage aan de omzetgroei dan prijsstijgingen, dat is voor het eerst sinds 2020", zegt Thijs Geijer, sectoreconoom food bij ING.

Opgelopen kosten

Onlinewinkels blijven de hardst groeiende sector in de detailhandel. Hoewel de dubbelcijferige groei inmiddels niet meer wordt gehaald, is de verwachte omzetgroei voor 2026 nog altijd 4,5 procent. In 2027 verwachten de onderzoekers een stijging van 5 procent. Voor het eerst in drie jaar zou daarbij de groei van onlineverkopen van bedrijven die ook fysieke winkels hebben groter zijn dan die van de retailers die enkel online verkopen. Volgens de onderzoekers wijst die ontwikkeling erop dat traditionele ondernemingen online aan marktaandeel terugwinnen.

"Voor veel retailers groeit de omzet nog wel, maar de winst staat steeds verder onder druk", stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom retail bij ING. Volgens haar ziet de sector de kosten voor personeel, logistiek en inkoop oplopen, maar kunnen retailers dat niet doorberekenen door felle prijsconcurrentie. "Consumenten blijven voorzichtig met hun bestedingen, vooral in het non-food segment, waardoor de druk op de winstgevendheid verder toeneemt." Jongkind denkt dan ook dat voor veel winkeliers de uitdaging niet ligt in verder groeien, maar in de kostenbeheersing.